AS Roma : José Mourinho finalement vers la prolongation ?

Vainqueur de la Ligue Europa Conference et finaliste de la Ligue Europa avec l’AS Roma, José Mourinho connaît un passage mitigé avec le club italien puisque cela est moins reluisant en Serie A avec deux sixièmes places lors des deux dernières saisons. Actuellement septième à trois points des places qualificatives en Ligue des Champions, le club romain reste en embuscade. Son coach lui arrivera en fin de contrat à la fin de l’année.

Selon Il Tempo, les performances sur les prochains mois des Giallorossi pourraient bouleverser la planification sportive de la Roma. Si le directeur sportif Tiago Pinto et José Mourinho sont ouverts à une prolongation, les dirigeants entretiennent le flou et attendent un retour en Ligue des Champions avec impatience. Cela pourrait être la clef de la prolongation pour le Special One.