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Coupe du Monde 2026 : trois Bleus pourraient manquer les demi-finales !

Par Josué Cassé
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.55 N 4.00 2 6.50 bonus 100€

Place au choc. Ce jeudi soir, l’équipe de France défie le Maroc (22h) lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 avec l’objectif clair de rejoindre le dernier carré. Un stade de la compétition que certains joueurs tricolores pourraient d’ailleurs manquer.

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En effet, Michael Olise, qui n’a pas vu son carton jaune annulé après la rencontre face au Paraguay, Manu Koné et Bradley Barcola joueront, ce soir, avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

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