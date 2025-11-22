QSI, BlueCo, PIF et même… Neymar : au bord du gouffre, Santos est très convoité

C’est un monument en péril. À 4 journées de la fin du championnat, Santos est au bord d’une nouvelle relégation. 16e, le Peixe n’a qu’un petit point d’avance sur la zone rouge, et si Recife est déjà condamné à occuper la lanterne rouge, Juventude, Fortaleza et Vitoria Salvador talonnent le club de Neymar, enfin buteur lors du dernier match. Ce nul face à Mirassol (1-1) n’a pas vraiment rassuré sur l’état physique de la star, apparue le souffle court sur la fin de rencontre. L’avenir du numéro 10, en fin de contrat le 31 décembre prochain, est étroitement lié à celui de son club formateur et dans lequel il est revenu en début d’année.

Régulièrement blessé, puis hors de forme et même agaçant pour le reste du vestiaire et son entraîneur, l’ancien Parisien est en train de perdre ses deux paris. Il avait pour mission de briller pour assurer un maintien tranquille à Santos, ce qui aurait pu lui rouvrir les portes de la sélection brésilienne. Ce sont deux échecs, pour le moment. Il n’a pas convaincu Carlo Ancelotti même si un retour n’est pas écarté pour le Mondial 2026. Son club, lui, risque purement et simplement de tourner une page de son histoire. Alors qu’il est endetté jusqu’au cou (la somme de 150 M€ est évoquée), une nouvelle relégation en Série B lui serait fatale.

Santos doit dire adieu à son modèle de socios

Le Conseil d’Administration n’en fait pas mystère. Il cherche des investisseurs capables d’injecter de l’argent frais mais pour cela, il va falloir changer les statuts du club, redessiner son architecture puisqu’il appartient à ses 70 000 socios. On parle tout de même de la vente de 90% du capital d’un actif dont la valeur totale est estimée à 346 M€. C’est une véritable mission survie. Avocat spécialisé dans la cession d’actifs de haute valeur, Rodrigo Monteiro de Castro a été embauché par le Peixe pour piloter le processus de privatisation entamé au milieu de l’année. Il est aussi l’un des initiateurs de la loi SAF (Sociedades Anônimas du Football) permettant aux clubs brésiliens de passer du statut d’association civile à but non lucratif vers un modèle privé.

La bonne nouvelle, c’est que Santos est devenu un actif très convoité sur le marché. Beaucoup de consortiums et de fonds d’investissement sont venus aux nouvelles, certains connus d’après les informations de AS. Il y a d’abord BlueCo, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg. Une réunion informelle a même eu lieu pendant le Mondial des Clubs aux États-Unis entre Marcelo Teixeira, le président du club brésilien, et des membres du conseil d’administration des Blues pour évoquer un projet de rachat et d’intégration de Santos dans la galaxie du consortium américain. La concurrence rode car le Qatar, via QSI, le propriétaire du PSG est intéressé, tout comme le Fonds d’Investissement Public saoudien (PIF), qui détient Newcastle.

Les prétendants ne manquent pas

Aucune offre formelle n’a été soumise pour le moment et un dernier larron pourrait surgir. Il s’agit tout simplement de Neymar lui-même qui aurait un oeil sur son club via sa société NR Sports dont il est co-actionnaire avec son père. C’est avec cette entreprise que père et fils ont racheté la marque "Pelé" récemment pour environ 15,5 M€, permettant de rénover la fameuse loge de Pelé dans le stade Urbano Caldeira, désormais utilisée par la famille de Neymar. Cela poserait évidemment des problèmes de conflits d’intérêts, tant que le numéro 10 est sous contrat. La direction actuelle s’est montrée claire. Il n’y aura aucun favoritisme pour ce qui s’annonce comme l’une des décisions les plus importantes de l’histoire du club.