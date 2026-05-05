L’AC Milan pourrait déjà voir Adrien Rabiot, Max Allegri et Luka Modric s’en aller !

L’été dernier, l’AC Milan avait fait du bon travail. Privé de coupe d’Europe pour l’exercice 2025/2026, à cause d’une piètre huitième place acquise la saison dernière, le club lombard avait su réagir de belle manière. Sur le banc, le très expérimenté Massimiliano Allegri avait succédé à Sergio Conceição et les Rossoneri avaient réussi à attirer quelques noms clinquants tels que Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ou Luka Modric malgré une année promise à lutter uniquement sur le territoire italien.

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Allegri prêt à quitter le navire ?

L’objectif de la direction milanaise était clair : miser gros pour revenir immédiatement dans les places européennes avec, en priorité, un retour en Ligue des Champions. À trois journées de la fin du championnat, l’AC Milan est bien placé pour atteindre son objectif. Les Rossoneri sont troisièmes du classement et peuvent encore chiper la place de vice-champion au Napoli. Mais il y a un mais… Les Milanais sont également à portée de tir (3 points) du cinquième (AS Roma), premier non qualifié pour la prochaine C1.

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Autant dire que les réceptions de l’Atalanta et de Cagliari et le déplacement au Genoa vont valoir de l’or pour les Rossoneri. Dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport annonce d’ailleurs que les enjeux sont colossaux pour Milan en cette fin de saison. En clair : si les Lombards sortent du top 4, cela aura de graves conséquences pour le club et le projet sera revu à la baisse. Le scénario semble un tantinet alarmiste, mais l’état de forme actuel des hommes d’Allegri (3 défaites, 1 victoire et 1 nul lors des 5 derniers matches) a installé le doute chez les septuples vainqueurs de la Ligue des Champions.

Des stars sur le départ ?

Concrètement, la Gazzetta dello Sport explique que le coach Allegri pourrait déjà s’en aller. Milan vise la C1 et s’il termine dans le top 4, le contrat de son entraîneur sera automatiquement prolongé jusqu’en 2028. En revanche, si Milan finit cinquième et se retrouve reversé en Ligue Europa, Allegri quitterait probablement le navire. Et ce n’est pas tout. Sans Ligue des Champions, le journal au papier rose ajoute que la prolongation actée de Luka Modric pourrait voler en éclat et qu’un élément-clé de l’équipe comme Adrien Rabiot pourrait lui aussi plier bagage, surtout si son mentor Allegri s’en va. Sans oublier que Milan risquerait de devoir se séparer à contrecœur de plusieurs gros salaires (Rafael Leão, Christian Pulisic, Mike Maignan).

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Enfin, une telle dégringolade aurait également des conséquences sur le recrutement. La Gazza assure que Milan disposerait d’une enveloppe nettement inférieure à 100 M€. Cela laisse quand même de quoi recruter, mais plusieurs cibles deviendraient sans doute plus difficiles à séduire (Gabriel Jesus, Romelu Lukaku, Ismaël Koné, Robert Lewandowski). De plus, le quotidien transalpin rappelle qu’une participation en C1 est beaucoup moins sexy pour les joueurs que la C3. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Suisse Manuel Akanji a snobé l’AC Milan pour rejoindre l’Inter l’été dernier. Vous l’aurez compris, Milan n’a plus le droit à l’erreur d’ici le 24 mai prochain.