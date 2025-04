Florian Wirtz, Xabi Alonso : la grosse mise au point du Bayer Leverkusen sur les dossiers chauds

L’amour dure trois ans, peut-on parfois lire. C’est aussi le nombre de saisons passées au Bayer Leverkusen pour Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol fait office de candidat naturel pour devenir le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, à un an de la fin de son contrat en Allemagne. Il dispose d’une clause libératoire de 12 M€, rien d’effrayant pour la Casa Blanca même si rien n’a encore été arrêté. Le principal intéressé n’a lui-même pas encore pris sa décision, même si son agent a été contacté par le Real. Son avenir est encore flou, comme l’admet Simon Rolfes, le directeur sportif du B04.

«Le poste d’entraîneur est toujours un élément clé de la planification. C’est bien sûr le point de départ de nombreuses discussions. Nous sommes en communication ouverte avec Xabi : une décision doit être prise rapidement, et nous en aurons certainement une d’ici la fin de la saison», assure-t-il à Sky Sport, reconnaissant que Xabi Alonso lui-même ne faisait pas grand-chose pour éteindre tous ces bruits parasites. «Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations autour de ce sujet, et qu’il devra finalement apporter des éclaircissements. C’est clair cela a été signifié dans nos discussions.»

«Nous souhaitons que Florian reste au Bayer»

«L’été arrive, et c’est à ce moment-là que la planification commence. Il est donc important que les choses soient claires d’ici la fin de la saison, et ce sera certainement le cas», prévient le dirigeant, qui a d’autres dossiers chauds sous le bras, à commencer par Florian Wirtz, courtisé par les meilleurs clubs du monde, notamment le Real Madrid, le Bayern et Manchester City. «Nous souhaitons que Florian reste au Bayer. Il a également un contrat (2027) et il n’y a rien d’autre à dire.» Le milieu offensif allemand pourrait d’ailleurs décider de suivre son entraîneur dans son futur club. Reste à savoir lequel…

Après un premier titre de champion d’Allemagne acquis l’an passé sans perdre le moindre match, et une Coupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen s’apprête à vivre des prochaines semaines délicates. Outre Xabi Alonso et Wirtz, Jonathan Tah sera lui parti la saison prochaine. Cadre du vestiaire, il n’a pas renouvelé son contrat mais reste un titulaire indiscutable. «Jonathan se comporte bien, même au sein de l’équipe. C’est un élément important et un grand joueur. C’est pourquoi je suis convaincu qu’il finira ses dix années en beauté. Il est libre de choisir sa voie.» Il va falloir tourner la page Tah. Il y en aura probablement d’autres…