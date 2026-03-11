Serie A : avalanche de sanctions après le derby AC Milan - Inter

Le derby milanais entre l’AC Milan et l’Inter Milan s’est soldé par une série de sanctions financières et sportives. Les Rossoneri ont écopé d’une amende totale de 30 000 €, dont 22 000 € pour un retour sur le terrain avec deux minutes de retard en seconde période et 8 000 € supplémentaires pour des insultes envers des joueurs adverses et pour avoir pointé un faisceau laser sur un joueur nerazzurro à la 47e minute. Le préparateur physique Simone Follett a été suspendu un match et condamné à une amende de 5 000 € pour des propos irrespectueux envers l’arbitre Doveri.

L’Inter Milan a également été sanctionnée. Dario Baccin, directeur sportif adjoint, a reçu une amende de 10 000 € pour avoir critiqué de manière répétée et irrespectueuse une décision arbitrale en fin de rencontre. Par ailleurs, la suspension d’Adrien Rabiot a été confirmée, le privant du prochain match contre la Lazio en Serie A.