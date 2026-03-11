Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

Serie A : avalanche de sanctions après le derby AC Milan - Inter

Par Valentin Feuillette
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Milan 1-0 Inter Milan

Le derby milanais entre l’AC Milan et l’Inter Milan s’est soldé par une série de sanctions financières et sportives. Les Rossoneri ont écopé d’une amende totale de 30 000 €, dont 22 000 € pour un retour sur le terrain avec deux minutes de retard en seconde période et 8 000 € supplémentaires pour des insultes envers des joueurs adverses et pour avoir pointé un faisceau laser sur un joueur nerazzurro à la 47e minute. Le préparateur physique Simone Follett a été suspendu un match et condamné à une amende de 5 000 € pour des propos irrespectueux envers l’arbitre Doveri.

La suite après cette publicité

L’Inter Milan a également été sanctionnée. Dario Baccin, directeur sportif adjoint, a reçu une amende de 10 000 € pour avoir critiqué de manière répétée et irrespectueuse une décision arbitrale en fin de rencontre. Par ailleurs, la suspension d’Adrien Rabiot a été confirmée, le privant du prochain match contre la Lazio en Serie A.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Milan
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Milan Logo AC Milan
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier