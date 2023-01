Isco est en pleine galère !

La suite après cette publicité

Quand un joueur comme Isco est en fin de contrat, c’est presque un devoir de s’aligner. Et ça, Monchi l’avait bien compris, et Séville n’a pas hésité à dégainer un joli contrat pour attirer l’Andalou au Sanchez Pizjuan. D’autant plus que sur le banc de touche sévillan, on avait Julen Lopetegui, qui connaît bien le joueur et qui l’avait fait briller en sélection à l’époque. Le choix idéal sur le papier donc, pour le club comme pour le joueur.

Mais dans les faits, ce fut bien plus compliqué. Pas toujours au niveau physiquement et dans une équipe qui ne tournait pas en Liga, Isco n’a pas réussi à montrer ne serait-ce qu’un quart de ce qu’il est capable. Pire encore, Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions assez rapidement, et Jorge Sampaoli s’est emparé du poste d’entraîneur début octobre. Si l’Argentin lui a fait confiance lors de ses premières semaines sur le banc, les prestations médiocres de l’ancien du Real Madrid l’ont finalement condamné au banc. Puis, en brouille avec Monchi, il a fini par faire ses valises fin décembre.

Pas de réels prétendants

« Il n’a tout simplement pas été au niveau », résumait froidement Sampaoli à son départ. On pouvait cependant penser qu’une fois encore, les clubs allaient se ruer sur lui. A 30 ans, Isco peut ainsi rendre bien des services. Mais pourtant, c’est le calme plat. Il y a des rumeurs l’annonçant du côté du Betis, de la Lazio et de la Roma, mais rien de concret. « Il y avait plusieurs personnes qui nous ont proposé Isco, mais ensuite personne n’a voulu mener l’opération. Dans le football, cela arrive souvent », résumait même Morgan de Sanctis, le directeur sportif de la Salernitana en Serie A.

La Major League Soccer et le LA Galaxy lui ont aussi tendu la main début janvier, mais il n’y a plus eu de nouvelles à ce sujet récemment. Voilà des semaines que personne ne s’est manifesté pour lui. Même si son statut de joueur libre lui permet de signer dans un club après le 31 janvier, plus le temps passe et plus les doutes concernant son état physique vont s’accentuer. Autant dire qu’Isco et son entourage seraient bien inspirés de se trouver un point de chute assez rapidement, et d’éventuellement faire des concessions niveau financier…