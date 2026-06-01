CdM 2026 : la liste de l’Équateur avec Willian Pacho et Moisés Caicedo

À moins de deux semaines de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l’Équateur a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la compétition. Le sélectionneur Sebastián Beccacece s’appuiera sur plusieurs cadres de renom, à commencer par Willian Pacho, vainqueur d’une seconde Ligue des Champions avec le PSG il y a deux jours, ainsi que le capitaine Moisés Caicedo, auteur d’une saison remarquée avec Chelsea. La "Tricolor" pourra également compter sur une génération talentueuse qui nourrit de réelles ambitions pour ce Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

Parmi les noms les plus attendus, après Caicedo et Pacho, figure évidemment Piero Hincapié, finaliste malheureux avec Arsenal, et également Pervis Estupiñán qui fait bien partie du groupe après sa saison très moyenne du côté de l’AC Milan. Placé dans le groupe E, l’Équateur débutera son parcours mondialiste le 14 juin face à la Côte d’Ivoire avant d’affronter l’Allemagne et Curaçao.

La liste complète des 26 joueurs de l’Équateur :

Gardiens : Hernán Galíndez (Huracán/ARG), Moisés Ramírez (Kifisia/GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito/ECU)

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Défenseurs : Pervis Estupiñán (AC Milan/ITA), Piero Hincapié (Arsenal/ENG), Willian Pacho (PSG/FRA), Joel Ordóñez (Club Brugge/BEL), Félix Torres (Internacional/BRA), Jackson Porozo (Tijuana/MEX), Angelo Preciado (Atlético Mineiro/BRA)

Milieux : Moisés Caicedo (Chelsea/ENG), Alan Franco (Atlético Mineiro/BRA), Alan Minda (Atlético Mineiro/BRA), Pedro Vite (Pumas/MEX), Jeremy Arévalo (Stuttgart/GER), Kendry Páez (River Plate/ARG), Jordy Alcívar (Independiente del Valle/ECU), Nilson Angulo (Sunderland/ENG), Anthony Valencia (Royal Antwerp/BEL), John Yeboah (Venise/ITA), Denil Castillo (Midtjylland/DEN), Gonzalo Plata (Flamengo/BRA)

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Attaquants : Enner Valencia (Pachuca/MEX), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise/BEL), Jordy Caicedo (Huracán/ARG), Yaimar Medina (Genk/BEL)