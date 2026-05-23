Algérie : les premières tendances de la liste pour la Coupe du Monde

Après douze longues années d’absence, l’Algérie fait son grand retour à la Coupe du Monde cet été. Une qualification qui résonne comme une délivrance pour les Fennecs, qui avaient marqué les esprits lors de l’édition 2014 au Brésil en atteignant les huitièmes de finale, et qui retrouvent enfin la compétition reine du football de sélection. Présents dans le groupe de l’Autriche, de l’Argentine et de la Jordanie, les Algériens auront fort à faire dans une poule relevée et qui ne leur garantit pas vraiment une qualification pour la suite du tournoi. Loin de se contenter de figurer, la sélection algérienne aborde cette Coupe du Monde avec des ambitions affichées et une génération de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens.

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Portés par l’expérience de cadres qui devraient disputer leur dernier Mondial et l’énergie de jeunes talents en pleine éclosion, les Fennecs sortent d’un quart de finale de CAN perdue face au Nigeria. Ils chercheront à montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures sélections mondiales et visent sûrement les 8es de finale du tournoi, comme ce fut le cas lors de leur dernière participation en 2014 avec une élimination face au futur champion du monde, l’Allemagne. Pour y arriver, Vladimir Petkovic, décrié par une partie des observateurs, n’a pas le droit à l’erreur. Outre ces choix tactiques qui devront être bons pendant la compétition, l’ancien sélectionneur de la Suisse ne devra pas se tromper sur les joueurs qu’il va appeler pour le tournoi outre-Atlantique.

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Benbouali appelé ? Retour de Belloumi ? Rayan Kolli en surprise ?

Après avoir innové lors du dernier rassemblement, Petkovic a pu observer un maximum de joueurs avant de révéler sa liste, qui va être révélée le 31 mai prochain avant des matches amicaux face aux Pays-Bas et à la Bolivie. Selon nos informations, Petkovic devrait présenter une liste avec quatre gardiens, comme ce fut le cas en mars. Luca Zidane, touché par une fracture du menton et de la mâchoire il y a quelques semaines, devrait y figurer, tout comme Melvin Mastil et Oussama Benbot. La quatrième place est plus ouverte. En défense, l’Algérie va se présenter avec ses cadres habituels (Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Belghali, Belaid). Jaouen Hadjam devrait être de la partie, aux côtés de Samir Chergui et Achraf Abada.

Le défenseur du PFC, blessé lors de cette deuxième partie de saison, reste apprécié par le staff des Fennecs et devrait être convoqué selon nos informations. Mehdi Dorval devrait être de la partie également. Au milieu de terrain, Adil Aouchiche, Himad Abdelli et Adem Zorgane ne devraient pas être appelés. Houssem Aouar, Yacine Titraoui, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi et Ramiz Zerrouki devraient logiquement être de la partie. Pour les accompagner, Nabil Bentaleb pourrait être de la partie. Le milieu lillois, auteur d’une grande deuxième partie de saison avec Lille, a des chances grandissantes d’être appelé. Ismaël Bennacer devrait également être là, mais beaucoup de choses dépendent de son état physique.

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Enfin, devant plusieurs incertitudes existent. Anis Hadj-Moussa, Mohamed Amoura, Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Adil Boulbina seront de la partie. Bon, lors du dernier rassemblement et meilleur buteur algérien en Europe, Nadhir Benbouali a de grandes chances d’être appelé d’après nos indiscrétions. Pour le reste, c’est ouvert. Selon nos informations, Mohamed Belloumi pourrait faire son come-back au meilleur des moments même si rien n’est encore acté. Rayan Kolli, jeune talent algérien né à Londres, aurait même reçu une pré-convocation pour participer au stage avant le tournoi qui débutera lundi, comme plusieurs jeunes joueurs dans d’autres sélections. D’autres profils sont en embuscade comme Baghdad Bounedjah qui, malgré quelques tensions lors de la dernière CAN et une absence lors du dernier rassemblement, pourrait être présent. Il en va de même pour Farès Ghedjemis, buteur dès sa première sélection en mars dernier. Face à cette concurrence, Ilan Kebbal ne devrait pas être de la partie malgré sa belle saison avec le Paris FC. Après avoir reçu plusieurs appels, de nombreux joueurs sont dans le flou et ne savent pas encore de quoi sera fait leur été. Réponses dimanche prochain.