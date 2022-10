PSG : Christophe Galtier répond à la polémique sur le positionnement de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

En amont de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne ce mardi, comptant pour la 4ème journée de la Ligue des Champions, Christophe Galtier s'est exprimé lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour l'entraineur parisien de revenir sur le cas de Kylian Mbappé et de la nouvelle polémique qui secoue le PSG à propos du positionnement de l'attaquant tricolore. Avec le hashtag «#pivotgang», le Français a ravivé les questions sur son placement au sein du club de la capitale. Les questions des journalistes ont donc rapidement tourné autour de l'état d'esprit du joueur de 23 ans et de sa possible frustration au sortir de la rencontre face à Reims.

« (rires) Oui évidemment, il y a la réaction de Kylian à chaud après la rencontre, dans un moment de déception à la suite d'une partie de notre match et du résultat, dans un match très haché, très engagé » a tout d'abord commenté Christophe Galtier avant de poursuivre : «on a beaucoup parlé avec Kylian en début de saison et j'avais été très attentif à ses déclarations après l'équipe de France où il se sent plus à l'aise dans l'animation proposée et la manière dont est constitué le secteur offensif. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive, ou au moment il a prolongé avec le PSG, mais c'est sûr que tout au long de la préparation, et même bien avant, on a discuté avec le président et Luis Campos sur la vision du secteur offensif, pour avoir un autre attaquant avec un autre profil pour se retrouver avec deux attaquants peu importe le système pour que Kylian puisse évoluer dans sa zone préférentielle. »

Kylian Mbappé n'était pas à 100% face à Reims

Par la suite, l'entraineur du PSG a tenté d'expliquer les raisons de la réaction du Tricolore après le dernier match du club parisien. «Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims, Kylian était malade, mais il y avait l'absence de Messi et Neymar était incertain pour des raisons musculaires et d'enchainement de matches. S'il y avait eu la possibilité d'avoir Neymar et Messi, sûrement que Kylian n'aurait pas joué. Il a joué malade, fatigué en plus dans un match qui n'a rapidement pas très bien tourné pour nous donc il y eu sa réaction » a répondu Christophe Galtier pour défendre son attaquant. L'entraineur de 56 ans est ensuite revenu sur le recrutement du club parisien lors du mercato estival.

Et plus précisément sur le fait qu'un attaquant supplémentaire aurait dû rejoindre la capitale. « Ce joueur n'est pas arrivé mais on a d'autres joueurs qui sont totalement différents et qui sont de très bons joueurs, de classe mondiale. Il existe une réelle relation entre Kylian et Neymar mais aussi entre Kylian et Messi, qui lui donnent de très bons ballons » a voulu tempérer l'entraineur parisien. Il s'est par la suite attardé sur les échanges qu'il a eus avec le Tricolore : « cependant, Kylian se retrouve quelques fois dans l'axe avec la sensation d'être un pivot. C'est un joueur très intelligent qui est capable d'adapter ses déplacements en fonction de l'animation offensive. »

En conclusion de cette conférence de presse, Christophe Galtier a répété à de nombreuses reprises qu'il avait des échanges réguliers avec le numéro 7 parisien. « J'ai parlé longuement avec lui hier sur le fait de pouvoir parler, échanger et sur ses attentes. C'est une discussion qu'on a souvent avec Kylian, j'essaye de le rassurer en trouvant différentes options qui n'ont pas encore été mises en place pour différentes raisons mais évidemment, j'échange beaucoup avec Kylian. Il échange aussi beaucoup avec le staff. On est très sensible à ses remarques et a sa réflexion parce qu'il est un joueur très important de l'équipe » a conclu l'entraineur du PSG. Pour rappel, les Parisiens ont l'occasion de prendre seuls la tête du groupe H en cas de victoire face aux Portugais ce mardi.

