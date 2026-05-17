«J’ai essayé de les stopper» : Vahid Halilhodžić est inconsolable après la fin chaotique du FC Nantes

Le dernier match du FC Nantes dans l’élite française a viré au cauchemar absolu ce dimanche soir à la Beaujoire. Déjà officiellement relégués en Ligue 2 après leur défaite contre Lens une semaine plus tôt, les Canaris accueillaient Toulouse dans une atmosphère électrique, symbole d’une saison minée par les tensions sportives et institutionnelles. Mais la rencontre a définitivement basculé dans le chaos peu après la vingtième minute lorsque plusieurs dizaines de supporters nantais ont envahi la pelouse sous les yeux sidérés des joueurs et du staff. Certains individus, cagoulés, étaient munis d’engins pyrotechniques tandis que de nombreux fumigènes étaient craqués dans les tribunes. Des jets d’objets ont également visé la pelouse dans une ambiance devenue totalement incontrôlable. Face à l’ampleur des débordements et à l’incapacité des stadiers à reprendre rapidement le contrôle de la situation, Stéphanie Frappart a immédiatement renvoyé les acteurs aux vestiaires sous haute protection. Pendant de longues minutes, la Beaujoire a offert une image glaçante avec une pelouse envahie, des supporters surexcités et des scènes de tension extrême qui ont profondément choqué les observateurs présents sur place.

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Très rapidement, une cellule de crise réunissant les représentants de la LFP, les deux clubs, la préfecture et les forces de l’ordre a été mise en place afin d’évaluer la possibilité d’une reprise de la rencontre. Mais au fil des minutes, la tendance devenait de plus en plus claire tant le contexte sécuritaire apparaissait dégradé autour du stade nantais. Lors d’un mini point presse improvisé, le délégué de la LFP a confirmé la gravité exceptionnelle des incidents après avoir constaté un envahissement de terrain accompagné d’engins pyrotechniques et de jets d’objets. Quelques instants plus tard, Stéphanie Frappart annonçait officiellement l’arrêt définitif du match sur décision préfectorale pour des raisons de sécurité. Une conclusion dramatique pour une soirée déjà irrespirable et une image désastreuse pour le football français. Cette fin de rencontre totalement hors de contrôle vient surtout illustrer la fracture désormais béante qui sépare une partie du public nantais de sa direction après une saison catastrophique marquée par les mauvais résultats, les contestations récurrentes autour de Waldemar Kita et une relégation vécue comme une humiliation historique par de nombreux supporters canaris.

Vahid remet à sa place Kita

Quelques minutes après l’interruption définitive de la rencontre entre FC Nantes et Toulouse FC, un homme apparaissait particulièrement marqué par les événements survenus à la Beaujoire. Aperçu en larmes et totalement désemparé au moment de l’envahissement de terrain, Vahid Halilhodžić s’est présenté en conférence de presse avec une immense émotion après cette soirée chaotique qui a définitivement scellé la relégation du club nantais. Le technicien bosnien, qui disputait son dernier match sur le banc canari, a notamment raconté avoir tenté lui-même d’empêcher les supporters cagoulés de pénétrer sur la pelouse avant d’être stoppé par la sécurité du stade. Très affecté, l’ancien entraîneur des Canaris n’a pas caché son immense tristesse face à une soirée. «Qu’est-ce que je peux faire comme commentaire ? C’est très grave. Sportivement, le club descend. C’est une situation dramatique. C’est triste, je n’ai pas d’autres mots. Je sais ce que signifie l’interruption d’un match. Ça veut dire des sanctions demain. C’était mon dernier match, je l’avais préparé et travaillé. Je voulais une victoire pour notre honneur, notre orgueil et terminer sur une note positive. Il s’est passé ce que vous avez vu. Je suis allé vers les hommes cagoulés. J’ai essayé de les stopper, mais le gars de la sécurité m’a dit que je ne pouvais pas. Je peux comprendre qu’ils soient frustrés, pas contents, mais il y avait beaucoup de monde. Je comprends la frustration, mais le club ne mérite pas ça. Ce n’est pas bien».

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Le technicien nantais a ensuite tenté de replacer cette explosion de colère dans un contexte plus large, celui d’une rupture installée depuis de longs mois entre une partie des supporters et la direction du club. Sans minimiser la gravité des incidents observés à la Beaujoire, Vahid Halilhodžić a reconnu que la tension autour du FC Nantes ne datait pas des dernières semaines. Très amer au moment d’évoquer cette fin de saison totalement incontrôlable, l’ancien sélectionneur de l’Algérie a également confié qu’il n’aurait jamais imaginé vivre une telle scène au cours de sa carrière. «Je suis tellement enthousiaste. Je ne voulais pas que le match s’arrête. C’est mon instinct qui a parlé. J’étais dans une émotion folle. Je leur ai dit : « Pas ça, pas ça… ». Et je pensais que ça allait s’arrêter. Je ne veux pas rentrer dans les raisons, mais c’est une triste soirée. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment le club. On préfère, tous, voir Nantes en première division. Dans chaque match, on a été dedans, on s’est accroché, mais je n’ai pas réussi mon coup. Ça va me poursuivre et me bloquer dans mon épanouissement Ce n’est pas depuis deux mois, cette animosité et cette fracture vis-à-vis des dirigeants. Il faut faire la différence entre le club et les dirigeants. Monsieur Kita est propriétaire mais ce n’est pas Nantes. J’ai beaucoup de regrets sur beaucoup de matches, et jamais je n’ai pu imaginer qu’on allait terminer comme ça. C’est la première fois que je vis ça et ça va rester dans ma mémoire profonde». Une fin de saison qui contraste avec l’émotion de l’avant-match d’un Coach Vahid en larmes avec ses petits-enfants.