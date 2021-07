Ligue 2 : le mercato du SM Caen ne décolle pas...

Une nouvelle page s'ouvre à Caen. Après 10 ans de succès à la tête d'Angers, Stéphane Moulin a pris en main le club normand, en Ligue 2. Une "rétrogradation sportive" pour le nouvel entraîneur, qui était parvenu à faire monter le SCO dans l'élite après 21 ans d'absence, et même à se hisser jusqu'en finale de Coupe de France en 2017. «J’ai toujours voulu travailler dans une ambiance saine, sereine. Ce n’est pas un manque d’ambition, c’est un choix, mon choix ! Je ne me suis jamais glorifié de diriger un club de L1. Ma décision a été mûrement réfléchie. Je suis en accord avec moi-même, c’est le plus important», répondait-il à ses détracteurs peu après son arrivée à Caen.

Dans le Calvados, le technicien retrouve quelqu'un qu'il connaît bien en la personne d'Olivier Pickeu, passé au rang de président. Directeur sportif angevin pendant 14 ans, il avait pu construire une politique sportive sur la durée et a convaincu Moulin de le rejoindre. « En Normandie, je me retrouve quinze ans en arrière quand j’ai démarré au SCO Angers, expliquait Moulin dans un entretien à la Nouvelle République. J’aime participer à des projets, bâtir, construire. Avec des gens qui se respectent, s’apprécient, se font confiance, marchent main dans la main. » Si le nouvel entraîneur a la confiance de ses dirigeants, et notamment de Pierre-Antoine Capton, devenu en septembre dernier co-actionnaire majoritaire, avec le fonds d'investissement Oaktree, l'objectif est tout de même de retrouver l'élite du foot français.

Le début d'une histoire avec Moulin

En signant pour trois ans, on lui donne le temps de parvenir à ses fins. Il en faut, lui qui est un baptisseur. Paradoxalement et alors que Moulin incarne le nouveau visage de Malherbe, la direction mise sur la stabilité d'un effectif qui a terminé 13e en 2020, et surtout 17e en mai dernier, frôlant la relégation sous ordres de Pascal Dupraz, puis l'intérimaire Fabrice Vandeputte. Tous en fin de contrat, Adama Mbengue, Jessy Pi, Anthony Weber et Steeve Yago sont partis, les prêtés Aliou Traoré et Garrissone Innocent aussi. Yacine Bammou a lui pris la direction de la 2e division turque. Le capitaine Jonathan Rivierez a lui été prolongé, quant au grand espoir Johann Lepenant, il devrait rester encore au moins une saison.

Face à cette revue d'effectif, Stéphane Moulin et son staff ont ciblé en priorité un défenseur central et un milieu défensif en ce début de mercato, d'autant qu'Alexis Beka Beka et Nicholas Gioacchini vont manquer le début de saison, sélectionnés avec la France aux Jeux Olympiques pour le premier, et avec les États-Unis à la Gold Cup pour le second. Le milieu Franklin Wadja a déjà été recruté en provenance de Lorient et semble prendre rapidement ses marques, à en croire les matches amicaux disputés. Si Yoann Salmier a failli débarquer, le défenseur central tant souhaité n'est toujours pas arrivé et ne sera donc pas opérationnel pour la première journée de Ligue 2, ce samedi avec la réception de Rodez. Le temps presse pourtant, comme l'a rappelé le coach le week-end dernier, à l'occasion de la victoire face à Bordeaux lors du Challenge Emiliano-Sala.

Un mercato qui tarde à se lancer

«Tout le monde voit qu’il est prépondérant de se renforcer dans certains secteurs parce qu’on a très peu de joueurs à certains postes. Plus tôt des joueurs nous rejoindront, mieux ce sera pour l’équipe et le club. J’ai zéro exigence et je crois que tout le monde est conscient de ce dont on a besoin.» Outre le fameux défenseur, selon Ouest France les Normands ont besoin d'un latéral et désormais d'un joueur offensif de côté puisque le prometteur Kélian Nsona s'est rompu le ligament croisé du genou. Yohan Eudeline, le directeur sportif, prospecte surtout dans les trois premières divisions françaises mais pour le moment les noms ne se bousculent pas. A l'instant T, il faut donc miser sur les joueurs déjà présents et la "recrue" Steve Shamal. Arrivé en octobre dernier, malgré une blessure au genou, en provenance de Boulogne-sur-Mer, le milieu offensif a disputé ses premières minutes caennaises durant la préparation.