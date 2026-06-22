CdM 2026, EdF : le cortège des supporters français a été annulé à Philadelphie !

Le violent orage qui s’abat sur Philadelphie continue de perturber l’avant-match de France-Irak, deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Les supporters des Bleus ont été contraints d’annuler le cortège prévu jusqu’au stade en raison des conditions météorologiques, marquées par de fortes pluies et les premiers coups de tonnerre entendus en ville.

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The current wait to get inside the Philadelphia Stadium for Iraq and France. pic.twitter.com/xShDCzb7AG — Vani Hanamirian (@vani_hanamirian) June 22, 2026

Les conséquences se font également sentir autour de l’enceinte. L’ouverture des portes du stade a été retardée et aucun spectateur n’avait encore pu y accéder en début de soirée. Les journalistes déjà installés en tribune de presse ont, eux aussi, été invités à se mettre à l’abri à l’intérieur du stade dans l’attente d’une amélioration de la situation. Si la rencontre a été sous la menace, elle débutera finalement à l’heure.