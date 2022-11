CdM 2022 : Sergio Agüero répond à un boxeur mexicain pour défendre Lionel Messi

Le boxeur mexicain Saúl 'Canelo' Álvarez n'a pas épargné le septuple ballon d'Or Lionel Messi (35 ans) après la victoire de l'Albiceleste (2-0) contre le Mexique au Qatar. Il trouve que "La Pulga" a manqué de respect aux couleurs mexicaines en mettant au sol le maillot Tri et en y donnant un coup de pied. Il espère des excuses publiques. Sergio Agüero (34 ans) a volé à la rescousse de son ami et ancien coéquipier en sélection.

« M. Canelo ne cherche pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas le football et ce qui se passe dans un vestiaire. Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et là, si tu vois bien, il fait le geste d'enlever ses bottes et le frappe involontairement », a déclaré l'ancienne légende de Manchester City sur ses réseaux sociaux.