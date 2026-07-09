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Coupe du Monde 2026, Maroc : les larmes de Yassine Bounou après l’élimination

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yassine Bounou @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

C’est probablement le meilleur marocain face à l’équipe de France ce jeudi soir. Auteur d’une nouvelle prestation exceptionnelle avec le Maroc face aux Bleus, Yassine Bounou a gardé les siens en vie pendant une bonne partie de la rencontre. Encore une fois décisif sur le penalty de Kylian Mbappé, le portier d’Al-Hilal a réalisé plusieurs parades décisives.

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Au coup de sifflet final, le gardien de 35 ans, qui dispute probablement sa dernière Coupe du Monde, est apparu très marqué par l’élimination. Sur des images, on le voit d’ailleurs verser quelques larmes après cette logique déception. Mais il pourra se consoler en se disant qu’il n’a rien à se reprocher, comme souvent.

Pub. le - MAJ le
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