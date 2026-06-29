Le PSG et la Juventus tout proches de trouver un accord pour Randal Kolo Muani !

Souvenez-vous l’été dernier. Durant des semaines, la Juventus Turin pensait obtenir un rabais pour boucler l’arrivée de Randal Kolo Muani, dont le prêt de 6 mois de janvier à juin 2025 avait été jugé très concluant. Mais à force d’attendre une ristourne et de proposer des offres loin du compte, la Vieille Dame avait vu filer le joueur à Tottenham en dernière minute, sous la forme d’un prêt sec.

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Elle a regretté cela durant toute la saison, puisque ni Jonathan David et encore mois Lois Openda n’ont donné satisfaction, avec au final une triste 6e place en Serie A. Et cela a aussi contribué au choix de dier adieu à Damien Comolli, le directeur général, qui n’a pas su sceller un accord avec le PSG. Son successeur, Giovanni Carnevali, ne veut pas faire la même erreur, d’autant qu’il a aussi perdu Dusan Vlahovic, parti en fin de contrat.

Kolo Muani enfin fixé

Selon nos informations, un accord est tout proche d’être trouvé entre la Juventus et le PSG pour le transfert de l’attaquant français. Il s’agirait ainsi d’un prêt avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 40 M€. Soit ce qui était demandé par le PSG. ️Une chose est certaine, les positions se sont rapprochées entre la Juventus et le PSG pour Randal Kolo Muani. La Juventus espère définitivement conclure le deal dans les prochains jours.

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Après plusieurs mercatos où son avenir s’était joué dans les dernières heures, Randal Kolo Muani va cette fois vraisemblablement pouvoir vivre une pré-saison pleine avec son futur club. Où il aura un grand rôle à jouer dans la reconstruction qui s’annonce. Il pourrait ainsi être à la reprise le 13 juillet à Continassa, et en tout cas au plus tard fin juillet, avant la tournée entre Hong Kong et Perth. Le début d’une nouvelle aventure pour l’international français.