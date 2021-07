PSG : Presnel Kimpembe s'interroge sur son avenir

Depuis le début du mercato estival, deux clubs français se montrent particulièrement actifs. Si l'Olympique de Marseille a annoncé sa huitième recrue avec la récente officialisation de Pau Lopez (26 ans), le Paris Saint Germain, rival historique du club phocéen, n'est pas en reste. Après avoir attiré dans ses filets Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et plus récemment Achraf Hakimi, le club de la capitale peut aussi compter sur la venue de l'emblématique capitaine madrilène, Sergio Ramos. Une arrivée qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir au sein du vestiaire parisien et qui interroge notamment Presnel Kimpembe selon les informations du quotidien L'Équipe.

Un statut remis en cause

Au sortir d'un Euro décevant, à l'image de l'équipe de France (éliminée en huitième de finale face à la Suisse), le titi Parisien n'a pas forcément convaincu dans cette nouvelle mission de leader que le sélectionneur Didier Deschamps a voulu lui confier. Un rôle qu'il connait pourtant depuis plusieurs saisons au sein du club de la capitale - lui qui officie comme vice-capitaine aux côtes de Marquinhos - mais qui pourrait se voir remis en question avec l'arrivée d'un Sergio Ramos au CV colossal (25 trophées à son actif). Et si Mauricio Pochettino semble se diriger vers un système tactique à trois défenseurs centraux qui n'inquièterait pas «Presko» dans ce rôle de titulaire, quid du chouchou parisien si le tacticien argentin optait pour un 4-4-2 ?

Une arrivée mal perçue ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Presnel Kimpembe est certes profondément attaché à son club formateur, mais il ne lui a évidemment pas échappé que les récentes arrivées des recrues aux émoluments copieux, citées précédemment, a rebattu la hiérarchie des salaires du vestiaire du PSG. Une situation qui pose dès lors la question de l'ego et du statut de chacun en interne. Si Kylian Mbappé et Marquinhos auraient d'ailleurs préféré être prévenus un peu plus tôt du recrutement de l'ancien Madrilène, «Presko» lui-même s'interroge d'un tel renfort à son poste.

La tentation d'un départ ?

Si le défenseur central parisien attend donc une confiance renouvelée de la part de l'ensemble du staff, il sait aussi qu'il dispose d'une belle cote outre-Manche. Ces dernières saisons, les deux géants de Manchester se sont souvent manifestés pour l'attirer, mais Chelsea reste dans la course pour récupérer la star du PSG. Et bien que les Blues soient dans l'obligation de vendre lors de ce mercato estival, la possibilité de revoir l'ex-charnière parisienne Thiago Silva-Presnel Kimpembe sous les ordres d'un certain Thomas Tuchel pourrait prochainement devenir un sujet très sérieux...