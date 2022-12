Le raté des Bleus contre la Tunisie fait jaser la presse française, toute l'Europe s'enflamme pour l'Argentine

La suite après cette publicité

Tunisie-France : « c'était presque nul »

La France a perdu contre la Tunisie (1-0) pour son dernier match de poule, mais reste tout de même première de son groupe. Les Bleus affronteront la Pologne en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, ce dimanche à 16h. « Le faux pas et la polka », résume ainsi L'Équipe en Une ce jeudi. Pour le journal, la France s'est inclinée notamment « à cause d'une équipe trop remaniée ». Ce mauvais résultat fait bien sûr la Une de bon nombre de journaux en France comme avec Le Parisien qui titre « c'était presque nul » ! Car Antoine Griezmann a inscrit un but en toute fin de match, pensant arracher l'égalisation. Au départ, le but a bien été validé par l'arbitre, qui a dans la foulée annoncé la fin de la rencontre. Mais tout de suite après, il a été appelé par la VAR et a finalement annulé ce but, alors que le match était bien terminé. Au final, les Français ont bien perdu, et cela fait également la couverture du Progrès qui évoque cette chute. La Dépêche du Midi parle même de « coup de théâtre » dans son édition du jour.

« L'Argentine avance malgré le malheur de Messi »

Le penalty raté de Messi et la qualification de l'Argentine font les gros titres un peu partout en Europe. C'est le cas notamment en Angleterre avec The Guardian qui titre « l'Argentine avance malgré le malheur de Messi ». C'est aussi de cette manière que le Daily Mail résume la rencontre d'hier : « Messi se loupe mais l'Argentine passe encore ». En Italie aussi on parle de Messi, mais plutôt pour évoquer la qualification de l'Albiceleste pour la suite du Mondial et les coéquipiers de la Pulga qui se sont illustrés hier. « Les enfants de Messi », titre ainsi le Corriere dello Sport. Du côté de l'Espagne, la nouvelle fait également les gros titres avec Mundo Deportivo qui évoque la qualification de Messi et de Robert Lewandowski.

« Toujours des doutes sur Neymar »

Du côté du Brésil, on annonce des nouvelles de Neymar et de sa cheville ! La star du PSG s'est blessée dès le premier match et c'est tout un pays qui espère son retour, le plus vite possible. Malheureusement, TNT Sports ne va pas vraiment dans ce sens ce jeudi. « Toujours des doutes sur Neymar », explique le média qui ajoute qu'« il n'y a pas tellement de confiance concernant le retour du numéro 10 ». Et c'est aussi ce que rapporte Globo Esporte. « La Seleção est prudente avec Neymar ». Son retour en huitièmes de finale de la Coupe du monde est incertain, explique le journal. Bref le Brésil a peur !