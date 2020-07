Journal du Mercato : le mercato de l’OM démarre fort

La suite après cette publicité

Ignatius Ganago (21 ans) devrait s'engager avec le Racing Club de Lens dans les prochaines heures. Il est attendu à Lens pour passer sa visite médicale, son transfert rapporterait environ 6 M€ à l'OGC Nice. Le club nordiste est sur le point de signer un autre joueur. En effet, selon nos informations, Gaël Kakuta (29 ans) est tout proche de retrouver son club formateur. Il ne resterait plus qu'un petit détail à régler pour que l'opération soit bouclée.

De son côté, l'AS Monaco fait l'inverse et compte se séparer de ses indésirables. Un joueur devrait notamment quitter le club de la Principauté prochainement. Kamil Glik (32 ans) s'apprête en effet à partir pour s'engager en faveur du Benevento Calcio. Le défenseur polonais devrait signer un contrat de 3 ans avec le promu de Serie A. Benjamin Henrichs (23 ans) est lui déjà parti. Arrivé à l'ASM en 2018, il vient d'être prêté avec option d'achat au RB Leipzig.

Les infos à l'étranger :

Trois écuries européennes se sont positionnées sur Alexandre Lacazette (29 ans), qui ne semble pas vraiment être la priorité d'Arsenal. Il s'agit de l'Inter, de la Juventus Turin et de l'Atlético de Madrid. Pour l'instant, les Colchoneros et la Vieille Dame auraient une longueur d'avance sur le club lombard. Ces deux équipes auraient proposé aux Gunners d'inclure un joueur dans l'opération. À l'image de Thomas Partey, concernant l'Atlético de Madrid. Pour l'instant, Arsenal ne semble pas enclin à entamer les négociations, préférant attendre la fin de la saison.

Le focus du jour :

On passe à notre focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Cet été, l'OM veut jouer la carte jeune. C'est dans cette optique que le club phocéen a officialisé une vague de signature d'un premier contrat professionnel pour plusieurs joueurs de son centre de formation. Ainsi, Nassim Ahmed, Richecard Richard, Cheikh Souaré, Jores Rahou et Ugo Bertelli se sont engagés sur le long terme avec leur club formateur. Marley Aké a lui prolongé jusqu'en 2024. Malgré tout, l'OM a perdu deux espoirs importants de son centre de formation puisque Niels Nkoukou s'est engagé avec Everton et qu'Isaac Lihadji a filé à Lille. Mais le club phocéen s'est définitivement attaché les services d'Alvaro González en levant l'option d'achat. L'Espagnol était prêté par Villarreal cette saison et s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'OM.

Mais en ce début de mercato, Marseille a surtout réalisé le gros coup Pape Gueye en provenance du Havre. Après l'imbroglio devant l'amener à Watford, le milieu de terrain s'est engagé libre avec l'OM où il a signé un contrat de 4 ans. Mais le club olympien ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, l'OM a dans son viseur trois éléments défensifs pour se renforcer cet été. Selon nos informations, Jean-Clair Todibo est sur la short-list du club. Prêté cette saison à Schalke 04, il ne restera pas en Bundesliga. L'OM voudrait donc en profiter sous la forme d'un prêt sans option d'achat. En cas d'échec dans ce dossier, la direction marseillaise aurait aussi coché le nom de Leonardo Balerdi qui appartient au Borussia Dortmund, ainsi que celui d'Axel Disasi, le défenseur de Reims. Mais les prétentions rémoises pourraient vite refroidir cette piste. Malang Sarr, qui vient tout juste de quitter Nice, a au moins l'avantage d'être libre et serait aussi convoité par les Phocéens à ce poste.

En attaque, un nom revient régulièrement, celui de Mbaye Niang. Mais le joueur du Stade Rennais est cher. Le club breton réclame 25 M€ pour lâcher son buteur. Sauf que pour le moment, l'OM n'a pas les moyens car le club doit vendre pour 60 M€ afin de rentrer dans les clous du Fair-Play-Financier. Selon nos informations, l'OM a aussi dans son viseur Michael Cuisance, le joueur du Bayern Munich, pour étoffer son milieu de terrain. Évoqué depuis plusieurs semaines, Marseille serait également sur la piste Lucas Fernandes, le joueur de Portimonense. Contacté par nos soins, le milieu de terrain a admis qu'il pourrait être tenté par un challenge dans la citée phocéenne. Dans le sens départs, Marseille devra gérer le dossier épineux de Kévin Strootman et son imposant salaire. Kostas Mitroglou, prêté cette saison au PSV Eindhoven, ne devrait pas être conservé et a même été proposé au promu Lorient ! Enfin, Hiroki Sakai a demandé un bon de sortie à sa direction qui sera à l'écoute d'une offre jugée satisfaisante.

