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Premier League

Man City : c’est signé pour Enzo Maresca

Par Dahbia Hattabi
Enzo Maresca sur le banc de Chelsea @Maxppp

Ce n’est pas une surprise. Pour remplacer Pep Guardiola (46 ans), Manchester City a décidé de miser sur Enzo Maresca. Libre depuis son départ de Chelsea, le coach italien va retrouver les Skyblues, qu’il connaît déjà très bien.

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Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano annonce que Maresca a déjà signé un contrat de trois ans en faveur des pensionnaires de l’Etihad Stadium, soit jusqu’en juin 2029. Le technicien est d’ailleurs déjà au travail puisqu’il planifie le mercato avec les dirigeants. Il ne manque plus que l’annonce…

Pub. le - MAJ le
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