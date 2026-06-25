Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire et l’Équateur accompagnent l’Allemagne en seizièmes de finale !

C’était la dernière journée dans le Groupe E, avec de l’enjeu dans les deux rencontres de la soirée. L’Allemagne, première et déjà qualifiée avec ses deux victoires sur les deux premières journées, défiait l’Équateur, troisième, qui avait l’obligation de gagner pour espérer se qualifier, puisque les Sudaméricains n’étaient pas parmi les meilleurs troisièmes au coup d’envoi de la partie. L’autre rencontre opposait la Côte d’Ivoire, deuxième, au petit poucet Curaçao, dernier du groupe mais qui avait aussi ses chances de qualification pour les seizièmes de finale du tournoi. Au final, les Ivoiriens ont réussi à obtenir leur ticket pour les seizièmes avec cette victoire 2-0, alors que l’Équateur est assuré d’être meilleur troisième avec ses cinq points.

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Pour ce troisième match, Julian Nagelsmann ne prenait pourtant aucun risque et sortait un onze type, avec Schlotterbeck remplacé par Antonio Rüdiger et Raum à la place de Brown comme principales nouveautés. Et ça commençait très fort pour la Mannschaft, puisque dès la deuxième minute de jeu, Leroy Sané ouvrait le score. Sur une remise dans l’axe de Florian Wirtz, le joueur de Galatasaray plaçait une frappe ajustée à ras de terre, côté droit du portier équatorien (0-1). Une action polémique puisque les joueurs équatoriens ont réclamé une faute pour un possible pied haut de Pavlovic plus tôt. Mais La Tricolor n’était pas abattue et elle allait vite inscrire son premier but du tournoi. Depuis l’entrée de la surface, Nilson Angulo décochait ainsi une frappe bien placée poteau opposé (1-1, 9e). L’équipe de Sebastián Becaccece, décevante lors de ce début de Mondial, affichait un visage bien plus conquérant et intéressant ce soir à New York, déployant son jeu dans la moitié allemande, alors que les Germaniques étaient assez inoffensifs. Même si on sentait que quand ils mettaient le turbo, les Allemands pouvaient faire mal, et Ordóñez réalisait un tacle décisif pour empêcher Musiala de marquer (35e).

Qualification historique pour les Ivoiriens

La rencontre était assez ouverte, et on sentait que ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre, avec des défenses pas forcément sereines, et des erreurs techniques assez régulières des deux côtés. Il y avait tout de même un peu plus d’implication et d’agressivité chez les Equatoriens, pour qui le match avait plus d’enjeu. Valencia obligeait Neuer à se jeter sur cette tentative lointaine (62e). Le chrono défilait, et la Tricolor poussait. Sur une nouvelle erreur de la défense allemande, avec une incompréhension entre Tah et Neuer, Plata manquait le cadre au deuxième poteau (72e). En contre-attaque, Sané se manquait dans son mano a mano avec le portier rival (76e), alors que la frappe de Kevin Rodriguez, en pivot dans la surface, était contrée par Tah (77e). Ce qui devait arriver arriva, et sur un corner tiré côté droit de l’attaque, dévié au premier poteau, Gonzalo Plata devançait Tah et Neuer pour mettre le pied et signer le 2-1 (78e). Derrière, la bande de Moisés Caicedo a bien défendu son résultat et verra donc les seizièmes.

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Face au Curaçao, la Côte d’Ivoire ne voulait prendre aucun risque. Sans surprise, il y avait du très beau monde d’entrée, avec le quatuor Diomandé-Bonny-Pépé-Diallo notamment, présent pour faire mal à Curaçao. Les Elephants lançaient d’ailleurs leur rencontre sur les chapeaux de roues. Après un gros travail de Diomandé côté gauche de la surface, le joueur de Leipzig mettait un centre en retrait pour Nicolas Pépé, qui arrivait lancé et propulsait parfaitement le cuir au fond des filets (0-1, 7e). Les Ivoiriens n’avaient pas forcément énormément d’occasions, mais dominaient assez facilement, avec une possession assez écrasante. Hors quelques tentatives de Bacuna, les Elephants n’étaient pas vraiment inquiétés. En deuxième période, les hommes d’Emerse Faé jouaient d’ailleurs un peu avec le feu, n’étant pas pressés de faire le break, alors que Floranus était proche d’égaliser sur cette frappe puissante (56e). Mais Nicolas Pépé se chargeait de climatiser les Curaciens. Sur un amour de passe de Sangaré, qui a brisé plusieurs lignes, Pépé ouvrait parfaitement son pied pour trouver la lucarne opposée (0-2, 63e). La Côte d’Ivoire verra les seizièmes de finale, sortant des poules d’un Mondial pour la première fois de son histoire.