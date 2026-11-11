Équipe de France : Zidane a fait monter Steve Ngoura

Une belle surprise pour Steve Ngoura. Convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour ce rassemblement de novembre, l’attaquant du Cercle Bruges a eu l’opportunité de participer à l’entraînement de l’équipe de France A, mardi soir à Clairefontaine. Le joueur de 21 ans a été appelé directement par Zinédine Zidane pour rejoindre temporairement le groupe tricolore, à seulement 48 heures du déplacement en Italie, dans le cadre de la Ligue des nations. Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, cette invitation s’explique par le forfait de Marcus Thuram, contraint de quitter le rassemblement en raison d’une gêne à l’ischio-jambier droit. Son remplaçant, Eli Junior Kroupi, n’étant pas encore arrivé à Clairefontaine après un déplacement perturbé par les embouteillages londoniens, le sélectionneur français a décidé de faire appel à Ngoura pour compléter son effectif à l’entraînement.

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Cette invitation représente une belle récompense pour l’ancien attaquant du Havre, qui réalise un début de saison encourageant en Belgique. Avec quatre buts et deux passes décisives en championnat sous les couleurs du Cercle Bruges, Steve Ngoura s’est distingué par ses performances offensives, au point de s’offrir une première expérience aux côtés des internationaux français. Né à Ivry-sur-Seine, le jeune avant-centre ne rejoint toutefois pas officiellement le groupe des Bleus pour la suite du rassemblement. Sa participation reste limitée à cette séance d’entraînement, organisée pour pallier temporairement le manque de joueurs disponibles. Une occasion néanmoins précieuse pour le joueur de 21 ans, qui a pu découvrir les méthodes de Zinédine Zidane et se mesurer aux cadres de l’équipe de France.