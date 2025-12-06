Les débuts fantomatiques de Faris Moumbagna à la Cremonese

Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2024 avec l’ambition de bousculer la hiérarchie offensive établie autour de Pierre-Emerick Aubameyang et d’un Vitinha en difficulté, Faris Moumbagna n’a jamais pu défendre pleinement ses chances sous le maillot olympien. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit dès la première journée de la saison passée, l’attaquant camerounais a vu son aventure marseillaise s’arrêter net avant même qu’elle ait réellement commencé. Privé de compétition durant de longs mois, il n’est jamais parvenu à rattraper le train marseillais, d’autant plus que Roberto De Zerbi ne comptait plus réellement sur lui au moment de constituer son groupe pour la nouvelle saison.

La suite après cette publicité

L’été dernier, Moumbagna avait d’ailleurs été invité à reprendre avec la réserve en Pro D2, signe clair qu’il ne faisait plus partie des plans olympiens. Barré par la concurrence et classé parmi les indésirables, l’attaquant de 25 ans avait finalement trouvé une porte de sortie en Italie, où la Cremonese, fraîchement promue en Serie A, s’était positionnée pour l’accueillir. L’OM avait ainsi rapidement officialisé un prêt avec option d’achat estimée à 7 millions d’euros, assorti d’une indemnité immédiate d’environ 300 000 €. Un transfert qui s’inscrivait dans la stratégie de dégraissage du club et une opportunité de relance pour le joueur. Mais quatre mois après l’espoir retrouvé, Faris Moumbagna peine à retrouver le chemin des terrains.

14 minutes jouées depuis août

Mais ses débuts de l’autre côté des Alpes ont été tout aussi contrariés que sa fin d’aventure marseillaise. Miné par des problèmes musculaires récurrents, Moumbagna a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains depuis son arrivée. Avec seulement 14 minutes jouées, une entrée en jeu, et déjà huit matchs manqués pour blessure, son intégration à la Cremonese reste extrêmement limitée. Une nouvelle période compliquée pour un joueur qui peine à enchaîner les séances et à afficher la continuité indispensable pour convaincre. Pendant son absence, la concurrence n’a pas attendu puisque Jamie Vardy (4 buts) et Federico Bonazzoli (4 buts) enchaînent les bonnes prestations et les buts, rendant la reconquête d’une place encore plus ardue.

La suite après cette publicité

Derrière le duo en grande forme composé de Vardy et Bonnazzoli, d’autres joueurs attendent leur tour sur les lignes offensives. On pense notamment à Jeremy Sarmiento, prêté par Brighton, mais aussi à Manuel De Luca (1 but), David Okereke et Antonio Sanabria, trois joueurs réclamés par l’entraîneur Davide Nicola l’été dernier sur le mercato. Pourtant, une lueur d’espoir est apparue le week-end dernier. En effet, Moumbagna figurait de nouveau dans le groupe contre Bologne, présent sur le banc pour la première fois depuis longtemps. Ce retour progressif pourrait marquer le début d’une vraie relance, si son corps accepte enfin de le laisser en paix. Rien n’est gagné, mais l’attaquant camerounais entrevoit enfin une fenêtre pour revenir dans la rotation et prouver qu’il peut exister en Serie A.