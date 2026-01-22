Brésil : accord pour la prolongation de Carlo Ancelotti

La fédération brésilienne (CBF) a longtemps attendu Carlo Ancelotti pour l’avoir à la tête de la Seleção, alors elle n’est pas prête à le lâcher. Depuis, l’entraîneur italien de 66 ans a dirigé huit matches de la Canarinha et va tenter de décrocher la sixième étoile lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Mais tout le monde voit au-delà de ce Mondial. D’après Globo Esporte, un accord a été trouvé entre le sélectionneur et la CBF pour prolonger le contrat jusqu’en 2030. La signature est prévue dans les premières semaines de février et fera de l’ancien technicien madrilène le sélectionneur le mieux payé au monde. Il touchera 10 M€ par an et empocherait une prime de 5 M€ en cas de victoire en juillet prochain.