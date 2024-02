OL : Orel Mangala raconte son premier but

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a poursuivi sa folle série en s’imposant 1 à 0 à domicile face à l’OGC Nice. Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Orel Mangala a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Face aux journalistes, le Belge n’a pas caché sa joie.

«Sur le but, c’est une superbe action d’Ernest, il me voit seul au point de penalty. On savait que Nice est une très belle équipe. On a su garder le score et c’est important de savoir gagner en souffrant. L’esprit du groupe est très bon, tout le monde se bat les uns pour les autres et c’est ce qu’il faut.»