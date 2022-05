Le HAC tient sa première recrue estivale

Après avoir terminé cette saison en première partie de tableau de Ligue 2, le Havre Athletic Club prépare déjà son équipe pour le prochain exercice. En effet, les Salamandres ont officialisé ce jeudi la signature pour les trois prochaines saisons du défenseur central franco-marocain Djamal Moussadek en provenance du Mans (10e de National).

«Âgé de 20 ans, Djamal a joué 16 rencontres au cœur de la défense mancelle. Athlétique (1.85m) et au potentiel prometteur, Djamal va découvrir le HAC, un club que son père André Parfait Medou Otye connaît pour y avoir été formé et y avoir joué à la fin des années 90. Djamal Moussadek retrouvera l'effectif de Paul Le Guen dès la reprise du groupe professionnel le 24 juin prochain», peut-on lire dans le communiqué des Ciel et Marine.