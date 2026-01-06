Menu Rechercher
Commenter 4
CAN

CAN 2025 : l’Algérie méritait de gagner pour Riyad Mahrez

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
Algérie 1-0 Rép. Dém. Congo

Ce mardi, l’Algérie a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la CAN en s’imposant au bout des prolongations face à la RDC (1-0, 119e). Une victoire qui s’est donc dessinée dans les derniers instants après une belle bataille entre les deux équipes. Mais pour Riyad Mahrez, l’Algérie méritait pleinement sa victoire dans cette rencontre.

La suite après cette publicité

«Ca nous tenait à cœur de se qualifier aujourd’hui face à une bonne équipe du Congo. C’était un match assez disputé. Le plus important, c’était de gagner quand tu sors des poules. On était solide. Mais sur l’ensemble du match je pense qu’on mérite de gagner c’est pour ça que ça bascule en notre faveur. Oui, le Nigéria on connaît bien. C’est une top équipe différente du Congo. On aura plus d’espaces pour s’exprimer et c’est à nous d’être prêt dans quatre jours.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Algérie
Riyad Mahrez

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Riyad Mahrez Riyad Mahrez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier