CAN 2025 : l’Algérie méritait de gagner pour Riyad Mahrez

Ce mardi, l’Algérie a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la CAN en s’imposant au bout des prolongations face à la RDC (1-0, 119e). Une victoire qui s’est donc dessinée dans les derniers instants après une belle bataille entre les deux équipes. Mais pour Riyad Mahrez, l’Algérie méritait pleinement sa victoire dans cette rencontre.

«Ca nous tenait à cœur de se qualifier aujourd’hui face à une bonne équipe du Congo. C’était un match assez disputé. Le plus important, c’était de gagner quand tu sors des poules. On était solide. Mais sur l’ensemble du match je pense qu’on mérite de gagner c’est pour ça que ça bascule en notre faveur. Oui, le Nigéria on connaît bien. C’est une top équipe différente du Congo. On aura plus d’espaces pour s’exprimer et c’est à nous d’être prêt dans quatre jours.»