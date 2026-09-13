Arsenal : Mikel Arteta furieux contre le penalty accordé à Sunderland

Arsenal a poursuivi son sans-faute en Premier League en s’imposant 2-0 face à Sunderland, mais Mikel Arteta n’a pas vraiment digéré une décision arbitrale survenue avant l’ouverture du score. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, Sunderland a obtenu un penalty après une intervention jugée fautive dans la surface. La VAR a confirmé la décision, avant que David Raya ne repousse la tentative d’Enzo Le Fée. Après la rencontre, l’entraîneur des Gunners a laissé éclater sa colère. « Je suis furieux, c’est inacceptable à ce niveau. Inacceptable. Cela peut changer le cours de la saison, du championnat. C’est inadmissible », a lancé l’Espagnol.

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Arteta a ensuite estimé que l’action ne méritait absolument pas d’être sanctionnée, allant jusqu’à la qualifier de « roulade de judo ». « Je l’ai vu 10 fois pour être sûr, car je l’ai regardé en direct, et j’ai dit qu’à ce niveau, il est impossible que cela soit sanctionné, car il s’agit d’une roulade de judo, c’est tout, cela ne peut pas arriver », a-t-il poursuivi. Malgré cette vive contestation, Arsenal a finalement fait la différence grâce à Bruno Guimarães, auteur de son premier but avec les Gunners, puis Bukayo Saka sur penalty, permettant aux Londoniens de prendre provisoirement la tête du championnat.