Brest-Nice : Sofiane Diop rend un immense hommage à Yehvann Diouf

Auteur d’une belle prestation lors de la victoire de l’OGC Nice sur la pelouse de Brest (2-1), Sofiane Diop a tenu à mettre en lumière un autre joueur après la rencontre : Yehvann Diouf. Pourtant coupable d’une énorme erreur sur l’ouverture du score de Ludovic Ajorque, le gardien sénégalais s’est parfaitement rattrapé en arrêtant un penalty en toute fin de match. Un geste décisif salué par son coéquipier au micro de Ligue 1+. « Ce n’est pas moi le héros, c’est Yehvann. Il faut être fort mentalement pour arrêter ce penalty en fin de match après son erreur du début. C’est grâce à lui qu’on a gagné », a expliqué l’international marocain, admiratif de la force de caractère de son gardien.

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Sofiane Diop est également revenu sur la réaction collective des Aiglons après une première période très compliquée. « Notre première mi-temps n’a pas été bonne, mais il y a eu des mots forts à la pause et on a su renverser la situation en seconde période », a-t-il confié. Interrogé sur sa situation personnelle, le milieu offensif niçois a aussi reconnu traverser une période délicate, tout en affichant un état d’esprit irréprochable. « En ce moment, pour moi, ce n’est pas facile. J’essaye de donner le meilleur. Il y a une concurrence saine, on est tous là pour faire gagner l’équipe et se tirer vers le haut. » Un discours collectif après une victoire arrachée au caractère.