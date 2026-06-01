Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

PSG : la réponse amusée de Nasser al-Khelaïfi sur la prolongation de Luis Enrique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Entraîneur à succès et le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain, Luis Enrique (56 ans) est devenu une des légendes du club de la capitale. Adulé par les supporters franciliens, l’Espagnol n’a cependant pas encore prolongé officiellement. Sous contrat jusqu’en 2027, le coach des Rouge et Bleu n’est toutefois pas une source d’inquiétude pour Nasser al-Khelaïfi.

La suite après cette publicité

« Le coach est très content avec nous, très heureux à Paris. On est fiers de lui, c’est le meilleur entraîneur du monde. On est fiers de lui. D’après vous ça veut dire quoi ? », a-t-il déclaré au micro d’ICI Paris Ile-de-France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier