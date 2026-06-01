PSG : la réponse amusée de Nasser al-Khelaïfi sur la prolongation de Luis Enrique

Entraîneur à succès et le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain, Luis Enrique (56 ans) est devenu une des légendes du club de la capitale. Adulé par les supporters franciliens, l’Espagnol n’a cependant pas encore prolongé officiellement. Sous contrat jusqu’en 2027, le coach des Rouge et Bleu n’est toutefois pas une source d’inquiétude pour Nasser al-Khelaïfi.

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« Le coach est très content avec nous, très heureux à Paris. On est fiers de lui, c’est le meilleur entraîneur du monde. On est fiers de lui. D’après vous ça veut dire quoi ? », a-t-il déclaré au micro d’ICI Paris Ile-de-France.