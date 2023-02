L’OL ne craint pas l’absence d’Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Meilleur buteur de l’OL cette saison avec 18 réalisations toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette (31 ans) va manquer à son équipe. Touché dimanche face à Lens, le buteur lyonnais va manquer le match face à Auxerre vendredi. Un point va être fait en début de semaine prochaine sur son état. Sans leur capitaine, les Gones vont tenter de repartir de l’avant. Ce qui n’inquiète pas Franck Passi, de passage en conférence de presse ce mercredi.

«On connaît l’importance d’Alex dans le groupe et l’équipe. C’est un joueur de qualité, mais ça reste un joueur sur onze. On va travailler avec les autres pour continuer à gagner pour qu’on soit toujours dans le bon sens quand il reviendra.» Même son de cloche du côté de Castello Lukeba. «C’est un joueur majeur pour nous, notre meilleur buteur. Mais on en a d’autres qui peuvent prendre leurs responsabilités et montrer des choses.» On pense à Amin Sarr, recruté cet hiver. Moussa Dembélé pourrait aussi occuper ce rôle.

