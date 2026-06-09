Pierre Sage à Crystal Palace, c’est imminent !

Il n’y a plus vraiment de suspens, mais Pierre Sage ne sera bientôt plus l’entraîneur du RC Lens. Un an seulement après avoir pris les rênes du club artésien, le coach vainqueur de la Coupe de France 2026 a choisi de céder aux sirènes de la Première League.

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La future destination du technicien de 47 ans était déjà plus ou moins connue, mais le Telegraph confirme que Sage va bien être nommé futur coach de Crystal Palace et succédera à Oliver Glasner. Le média britannique assure que l’affaire est entendue et que les Eagles doivent désormais trouver un arrangement financier avec les Sang-et-Or pour racheter les deux dernières années de contrats de Sage.