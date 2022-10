Bayern Munich : Kingsley Coman de retour à l'entraînement

Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite à l'entraînement le 9 septembre avant la réception de Stuttgart et absent lors du dernier rassemblement des Bleus mi-septembre, Kingsley Coman effectuait son grand retour à l'entraînement ce lundi matin. Selon les dernières informations de L'Equipe, le Français de 26 ans était bien présent avec ses coéquipiers à la veille du match de Ligue des champions contre les Tchèques de Plzen, mardi (18h45).

Après trois semaines et demie d'absence, l'ailier du Bayern va donc pouvoir, progressivement, retrouver le rythme et ainsi refouler les pelouses allemandes et européennes. Une bonne nouvelle pour l'équipe de France, à sept semaines de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).