Villarreal : Georges Mikautadze est encore sous le choc après la débâcle face au PSG

Remplaçant face au PSG mardi soir avec Villarreal en Ligue des Champions, Georges Mikautadze a assisté au naufrage de son équipe aux premières loges (0-6). Dans un entretien accordé à DAZN, l’attaquant géorgien a exprimé sa frustration de ne pas avoir démarré la rencontre en tant que titulaire. Il a également révélé ce qui l’avait le plus impressionné dans cette équipe parisienne.

La suite après cette publicité

«Match compliqué. Comment le digérer ? En se remettant au travail, aller à l’entraînement, voir ce qui n’a pas été, et passer vite à autre chose. Ce qui m’a le plus impressionné au PSG ? La transition entre la récupération de balle et comment ils font pour aller vite marquer. C’est sûr que j’aurais aimé être titulaire, mais c’est le choix du coach, ça fait maintenant plusieurs fois que je suis sur le banc, c’est vrai que j’ai envie d’être titulaire indiscutable et montrer que je peux être titulaire dans des matchs comme celui de mardi. C’est à moi de continuer de travailler et de lui prouver qu’il a tort de me mettre sur le banc.»