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Keito Nakamura et Yeremay Hernández sur la short-list de Hull City

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Keito Nakamura @Maxppp

Très actif depuis le début du mercato estival, Hull City continue de préparer son retour en Premier League, neuf ans après. Selon nos informations, deux nouveaux noms figurent sur la short-list des Tigers : Keito Nakamura (26 ans) et Yeremay Hernández (23 ans). Un temps suivi par l’Olympique de Marseille, l’ailier international japonais (29 sélections) est sous contrat jusqu’en 2028 avec le Stade de Reims

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De son côté, l’ex-international U21 espagnol (3 sélections) est lié au Deportivo La Corogne pour encore quatre ans, jusqu’en 2030. Après avoir notamment enregistré les venues de Nobel Mendy, Lucas Gourna-Douath ou encore Joe Gelhardt, Hull City souhaite s’attacher les services d’un nouvel ailier gauche et, ainsi, continuer de renforcer le groupe de Sergej Jakirović, avant le lancement de cette nouvelle saison de Premier League.

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