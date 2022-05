Real Madrid : Marcelo finalement prolongé ?

«Si mon histoire au Real s’arrête là ? J’espère que non ! Je ne veux pas que ça s’arrête là. Je veux rester ici toute ma vie, jusqu’à mes 50 ans. Plus sérieusement, je ne sais pas ce qui va se passer... Je suis très heureux de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je viens de dépasser une légende du madridisme comme Don Paco Gento. Je suis le joueur le plus titré de l'histoire du meilleur club du monde et cela n'a pas de prix. Que je reste, que je ne reste pas… Moi je veux rester, que ce soit clair». Voici ce que déclarait Marcelo, fort de son 24ème trophée avec les Merengues, samedi, dans des propos rapportés par El Chiringuito.

La suite après cette publicité

Et à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid envisagerait désormais sérieusement de prolonger le contrat de son capitaine, qui arrive à son terme en juin prochain. Annoncé, dans un premier temps, sur le départ, le Brésilien de 33 ans, qui est d'ores et déjà prêt à devenir le plus petit salaire du club madrilène, pourrait donc finalement exaucer son vœu. Une belle opportunité que la Casa Blanca semble donc prête à saisir. Réponse dans les prochaines semaines...