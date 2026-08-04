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Neymar jette le doute sur un départ à la retraite

Par Samuel Zemour
1 min.
Neymar en pleurs, encore @Maxppp

L’avenir de Neymar reste entouré d’incertitudes. Présent lors d’une vente aux enchères caritative organisée à São Paulo, l’attaquant de 34 ans a refusé de se prononcer sur une éventuelle retraite à l’issue de son contrat avec Santos, qui expire en décembre prochain. « À la fin de mon contrat, je réfléchirai à la possibilité de rester à Santos, de partir ou d’arrêter ma carrière. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire », a confié l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, tout en assurant se sentir bien physiquement malgré les nombreuses blessures qui ont marqué ces dernières saisons.

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Son père et agent, Neymar da Silva Santos, s’est en revanche montré beaucoup plus catégorique. Interrogé sur l’avenir de son fils, il a balayé l’hypothèse d’une retraite avec une pointe d’humour : « Neymar adore jouer au football. Que pourrait-il faire d’autre ? Il n’a pas encore son diplôme de médecine, alors il continuera à jouer », a-t-il ajouté. Une déclaration qui laisse penser que le Brésilien devrait poursuivre sa carrière pour le moment.

Pub. le - MAJ le
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