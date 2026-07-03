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Accord entre Nice et Lorient pour Gabin Bernardeau

Par Santi Aouna - Sasha Nahon
1 min.
Gabin Bernardeau @Maxppp

Gabin Bernardeau se rapproche d’un départ de l’OGC Nice. Le FC Lorient souhaite s’attacher les services du milieu de terrain de 20 ans et les discussions entre les deux clubs avancent positivement. Selon nos informations, un accord autour d’un transfert d’un million d’euros est en bonne voie. Arrivé au Gym l’été dernier, l’ancien joueur du Mans n’a pas réussi à s’imposer malgré de nombreuses convocations dans le groupe professionnel et souhaite désormais retrouver un temps de jeu plus important.

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Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2029, Bernardeau a disputé huit rencontres toutes compétitions confondues la saison passée, dont quatre en Ligue 1. International français U20 à quatre reprises, il voit d’un bon œil un départ vers Lorient, où il pourrait franchir un nouveau cap dans sa progression. De son côté, le Gym ne s’oppose pas à son transfert, les deux parties estimant qu’un nouveau projet sportif serait bénéfique pour la suite de sa carrière.

Pub. le - MAJ le
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