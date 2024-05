OGC Nice : Francesco Farioli laisse planer le doute sur son futur

À la tête de l’OGC Nice depuis le début de la saison, Francesco Farioli a réussi à qualifier les Aiglons pour l’Europa League en finissant à la 5e place. Après une première partie de saison déjouant tous les pronostics (2e à la mi-saison, victoire au Parc des Princes…), l’année 2024 a été plus délicate pour le jeune technicien italien. Rien d’inquiétant pour lui qui reste l’une des principales révélations au poste d’entraîneur en Europe cette saison. Forcément, des clubs s’intéressent à lui comme l’Ajax Amsterdam et son avenir à Nice est donc remis en cause. À cette question, Francesco Farioli a de nouveau botté en touche.

« J’ai déjà dû répondre à cette question plusieurs fois. Ce qui est important, ce n’est pas moi, c’est l’équipe. On veut juste finir la saison de la meilleure des façons », a-t-il répondu en conférence de presse d’après-match hier soir contre le PSG. Le technicien devrait éclaircir son avenir après le dernier match de championnat dimanche. Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGC Nice, est également annoncé sur le départ.