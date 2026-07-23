La Norvège va porter plainte contre la FIFA après l’affaire Balogun

La Fédération norvégienne de football (NFF) ne compte pas laisser l’affaire Folarin Balogun sans suite. Dans un entretien accordé au Times, sa présidente Lise Klaveness a annoncé que l’instance allait saisir le comité d’éthique de la FIFA afin de faire mettre toute la lumière sur l’intervention de Donald Trump, qui avait personnellement sollicité Gianni Infantino pour obtenir l’annulation de la suspension de l’attaquant américain pendant la Coupe du monde.

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Pour Lise Klaveness, cette décision crée un précédent dangereux. « Lorsque vous pliez une règle de la sorte, vous êtes sur une pente glissante qui met en danger l’ensemble du jeu », a-t-elle dénoncé, appelant également Gianni Infantino à reconnaître qu’« il s’agissait d’une erreur ». Selon les dernières révélations, la levée de la suspension de Balogun aurait été décidée par Mohammad Al-Kamali, président du comité de discipline de la FIFA. La plainte de la NFF devrait être associée à une précédente procédure déjà engagée contre la FIFA.