Un Bruno Genesio abattu désigne ce qui ne tourne pas rond à l’OM

On craignait le pire pour l’OM pour son entrée en lice en Ligue Europa sur la pelouse de Besiktas. Puis on s’est pris à espérer à 1-1 à la pause. Mais le pire est finalement arrivé à l’issue d’une deuxième période à l’envers, avec une nette défaite 4-1. Comme en Ligue 1, le club phocéen a montré des choses intéressantes, mais il s’est lourdement incliné. Un quatrième revers consécutif, le tout avant de recevoir le PSG dimanche soir prochain.

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Et forcément, Bruno Genesio avait mauvaise mine au moment de venir analyser le scénario sur Canal+. « A ce niveau-là, on ne peut pas faire autant d’erreurs sans être sanctionné. En première on a fait jeu égal avec eux. En deuxième on s’est effondré après le deuxième but », a-t-il commencé par déclarer. « Je pense que quand vous êtes dans une période où vous enchainez les défaites, vous vous raccrochez à peu de choses, et quand ça tourne pas comme vous souhaitez, mentalement c’est difficile. On prend ce deuxième but sur une touche, le troisième sur un corner. Ca veut dire beaucoup de choses sur ce qui nous manque aujourd’hui. On a essayé, on a tenté des choses mais c’est largement insuffisant. »

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Bruno Genesio marqué par la défaite

Après Monaco, le Paris FC et Rennes, l’OM enchaîne une 4e défaite toutes compétitions confondues. Et Bruno Genesio a pointé du doigt ce qui n’allait pas. « C’est difficile, ça fait 4 défaites de suite. Surtout, la plupart des matches se ressemblent. Avec des premières périodes assez équilibrées et puis au fil du match, notre jeu s’étiole et on perd en organisation tactique. Plus aucune protection de notre défense, on ne court plus ensemble… On a eu beaucoup de manques à ce niveau-là en deuxième mi-temps. »

Et l’avenir à court terme ne donnera pas le sourire aux supporters marseillais puisque c’est le Paris Saint-Germain qui s’annonce dimanche prochain au CEPAC Vélodrome. Ce qui pourrait conduire à une 5e défaite consécutive, avant une trêve internationale bienvenue. Combatif mais désabusé après ce nouveau revers, Bruno Genesio a conclu, d’une petite voix : «c’est à nous de trouver les solutions. C’est sûr que ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière.»