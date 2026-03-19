Stade Rennais : François Pinault juge les premières semaines de Franck Haise

À 90 ans, François Pinault, le propriétaire du Stade Rennais depuis 1998, qui a désormais passé le relais de la gestion du club à son fils François-Henri, semble toujours fan de la formation de Ligue 1 (actuellement septième en championnat). Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’homme d’affaires, est donc revenu sur plusieurs moments de l’histoire récente du club, et notamment l’arrivée de Franck Haise sur le banc rouge et noir. Celui-ci a rapidement été conquis d’après ses dires.

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« Elle me plaît. Je viens de rencontrer le nouvel entraîneur (Franck Haise), que je ne connaissais pas, et qui m’a parlé de ses impressions depuis son arrivée à Rennes, qui sont très positives. Je suis confiant avec cette équipe, ce groupe de joueurs et son encadrement ». Avant qu’il ajoute un propos sur ses quelques sensations avant les matchs, plutôt folles. « Je suis tendu avant, à chaque fois ! Deux ou trois heures avant, je tourne comme un lion en cage ! J’enrage quand ça ne tourne pas comme je l’espère, et puis d’autres fois, comme lors du match face au PSG, c’est du bonheur ». Des propos qui vont certainement mettre en confiance l’ancien coach de Nice, tout en ajoutant de la pression.