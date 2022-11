PSG : Christophe Galtier tire un premier bilan avant la trêve

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse après le festival offensif du Paris Saint-Germain contre l'AJ Auxerre (5-0), Christophe Galtier en a profité pour tirer un premier bilan. «C'est une saison singulière. Nous sommes premiers, invaincus. Seul Naples fait le même parcours que nous. On a travaillé sur différents systèmes. Il a fallu un certain temps pour trouver la meilleure animation et que mes trois fantastiques puissent s'exprimer le mieux possible», s'est tout d'abord félicité l'ancien coach de l'OGC Nice avant d'exprimer son seul regret.

«Il y a encore beaucoup d'axes de travail. Le seul petit regret que j'ai, c'est que nous n'avons pas battu Benfica en Ligue des champions. Mais nous sommes qualifiés. Je prends énormément de plaisir, je reste concentré et je demande aux gens avec qui je travaille de rester exigeant, de ne pas tomber dans une zone de confort. J'espère que la Coupe du monde va pouvoir voyager ici au Parc, qu'un ou plusieurs de nos joueurs vont ramener ce magnifique trophée.»