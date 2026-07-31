LOSC : la grosse mise au point d’Olivier Létang sur le cas Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi sera-t-il un joueur du LOSC, le 1er septembre prochain ? Pour le moment, le milieu de terrain de 18 ans appartient toujours à Lille, bien que son nom revienne en permanence du côté de Manchester City. Ce jeudi, nous vous indiquions par ailleurs que le club nordiste et la formation mancunienne étaient tout proches d’un accord pour le transfert du natif de Senlis. Ce vendredi, lors de la présentation de Tanguy Nianzou, transféré en provenance du Séville FC, et de la prolongation de Nabil Bentaleb, Olivier Létang a pris la parole afin de clarifier la situation autour de l’avenir de Bouaddi.

La suite après cette publicité

« La situation d’Ayyoub est exactement celle que j’avais évoquée la dernière fois. Ça n’a pas changé. Je l’ai dit maintenant depuis de longues semaines, il n’y a pas un club et c’est d’ailleurs surprenant de voir comment certaines rumeurs peuvent prendre de l’ampleur en parlant d’échanges avec un club qui joue en bleu clair, a affirmé le patron lillois. Non, ce n’est pas vrai ! Il y a effectivement un intérêt de très, très grands clubs et je l’ai déjà dit, très peu peuvent aujourd’hui s’offrir Ayyoub. Mais pas plus d’évolution que ça. Il y a toujours des intérêts, il y a toujours des offres de ces grands clubs. Mais pour l’instant la situation est toujours la même. Ce que j’avais dit la dernière fois, à savoir que je pensais qu’Ayyoub allait rester chez nous, je suis sur cette position-là. »

La suite après cette publicité

Olivier Létang ne confirme pas la possibilité d’un prêt

Questionné sur la possibilité de voir Bouaddi être acheté par Manchester City puis être prêté à Lille durant la saison 2026-2027, Létang a très rapidement coupé court à la question : « aujourd’hui, la seule vérité, c’est que c’est un joueur du LOSC à 100 %… Des offres concrètes ? Oui, il y a eu des offres concrètes qui ont été faites. Mais, non (elles n’étaient pas satisfaisantes) parce qu’Ayyoub est un joueur très important pour nous. » Reste désormais à savoir si Manchester City parviendra à faire plier Létang, et réussira à conclure le transfert d’Ayyoub Bouaddi.

Pour l’heure, le président de Lille semble déterminé à le conserver, même s’il est resté évasif sur la possibilité de le garder en cas d’offre impossible à refuser. « Il faut être réaliste, et il y a des chiffres pour lesquels ce serait une erreur, premièrement de ne pas anticiper et deuxièmement de ne pas réaliser un (tel) transfert, a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur si une proposition de 100 millions d’euros était attendue pour son phénomène de 18 ans. Maintenant, dans un transfert, il y a trois parties : les deux clubs et le joueur. La volonté du joueur est importante également et donc ça doit être des échanges confidentiels entre Ayyoub et moi. Donc, je n’ai pas à parler ici. » Voilà qui est dit.