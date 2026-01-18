Menu Rechercher
Ligue 1

Ligue 1 : Strasbourg renoue avec la victoire face à Metz

Barco avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 2-1 Metz

Suite de la 18e journée de Ligue 1, avec, comme rencontre avant le multiplex de l’après-midi, une opposition intéressante entre Strasbourg et le FC Metz. Un derby entre deux formations sur des dynamiques assez mauvaises, mais avec des réalités bien différentes. Les Alsaciens sont toujours accrochés au wagon européen malgré leurs cinq matchs sans victoire en Ligue 1, alors que les Mosellans sont lanterne rouge du championnat.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Strasbourg Strasbourg 27 18 +6 8 3 7 28 22
18 Logo Metz Metz 12 18 -21 3 3 12 19 40

Et pour la première de Gary O’Neil en Ligue 1, le Racing a retrouvé la victoire. Un succès (2-1) qui s’est construit grâce à un but de Diego Moreira tôt dans le match, après un bon service d’Enciso (1-0, 12e). Derrière, Gauthier Hein a égalisé après une faute de Martial Godo sur Deminguet (1-1, 24e), mais juste avant la pause, les locaux sont repassés devant grâce à l’ailier gauche, qui a placé un bon coup de tête sur un centre de Guéla Doué (2-1, 43e). Strasbourg aurait pu faire le break à plusieurs reprises en deuxième période, sans succès, et le RCSA remonte jusqu’à la septième marche du classement.

