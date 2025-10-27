PSG : l’aveu fort de Nuno Mendes sur son avenir

Depuis 2022, Nuno Mendes (23 ans) porte haut les couleurs du PSG. Un club auquel il n’a pas hésité à dire oui comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé à Ouest-France. «C’était un autre pays, une autre langue, mais j’ai eu la chance d’avoir (le Portugais) Danilo ici, il m’a beaucoup aidé. J’ai essayé de vite parler français pour sortir de chez moi. C’est un grand club avec de grands joueurs, je voulais en faire partie.» L’an dernier, il a d’ailleurs prolongé en 2029 (avec un an en option). Si des rumeurs ont évoqué des intérêts, notamment de Manchester United, le Portugais a démenti.

«Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j’ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C’était des deux côtés qu’on le voulait. C’est un plaisir de jouer ici.» Heureux dans la capitale, Nuno Mendes rêve toujours plus grand, lui qui a terminé 10e lors du dernier Ballon d’Or. «Je suis très content pour Ousmane (Dembélé). Moi, je me concentre sur mon travail. Après, si j’arrive à remporter des trophées individuels, c’est toujours bien. Mais avant d’arriver à cela, je pense que le collectif est le plus important.» Et il aura de quoi faire avec le PSG et le Portugal.