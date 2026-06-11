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Supercoupe d’Europe : Omar Artan désigné pour arbitrer PSG - Aston Villa

Par Jordan Pardon
1 min.
Omar Artan @Maxppp

Refoulé aux frontières par les autorités américaines alors qu’il avait été retenu par la FIFA pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde, Omar Artan est depuis rentré en Somalie. L’arbitre de 34 ans a été ovationné à son retour au pays, avant d’être acclamé dans un stade de Mogadiscio, la capitale somalienne, en marge d’un match du Championnat local.

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Elu meilleur arbitre CAF en 2025, Artan vient d’être désigné par l’UEFA pour officier lors de la prochaine Supercoupe d’Europe. Pour rappel, l’affiche de cette année opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa. Cette rencontre aura lieu le 12 août prochain à Salzbourg.

Pub. le - MAJ le
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