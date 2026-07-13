Le Stade de Reims en passe de s’offrir le joli coup John Otomewo

Le Stade de Reims s’apprête à boucler une arrivée particulièrement prometteuse. Selon nos informations, le club champenois va recruter le milieu de terrain défensif nigérian John Otomewo (19 ans), qui évoluait jusqu’alors à l’Hapoel Jérusalem. Le montant de l’opération devrait avoisiner les 2 millions d’euros. Pour s’attacher les services du jeune talent, Reims a dû batailler avec une solide concurrence. Otomewo était en effet courtisé de près par le SL Benfica, le FC Porto ainsi que le FC Lorient. Des écuries de Premier League surveillaient également son profil pour un projet post-formation, mais des complications liées à l’obtention de son visa ont bloqué les démarches.

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Il faut dire que le joueur sort d’une saison pleine d’un point de vue statistique. Selon le dernier rapport du CIES Football Observatory (propulsé par Impect), John Otomewo figure à la 3ème place des milieux de terrain de moins de 21 ans les plus performants hors du "Big 5" européen, avec une note globale impressionnante de 78,6/100. Un accord total a déjà été trouvé entre le joueur et la direction rémoise, le joueur considérant ce projet comme l’environnement compétitif idéal pour poursuivre sa progression. Selon nos informations, il ne reste plus désormais que quelques formalités administratives à régler pour que le transfert soit totalement bouclé avec une arrivée du joueur prévue en milieu de semaine. L’opération devrait être finalisée et officialisée dès cette fin de semaine.