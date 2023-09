Marcelo Gallardo a recalé l’OL

Marcelo Gallardo est un nom qui revient souvent lorsque des clubs majeurs du Vieux Continent cherchent un club. Libre de tout contrat depuis son départ de River Plate il y a presque un an, avec qui il a tout remporté, l’Argentin a par exemple recalé l’OM cet été. Tout comme il a récemment dit non à Villarreal, qui cherchait un remplaçant pour Quique Setién.

La suite après cette publicité

Et comme l’explique le quotidien argentin Olé, l’OL est aussi venu aux nouvelles après avoir licencié Laurent Blanc. Mais Gallardo a également dit non aux Rhodaniens, et l’Olympique Lyonnais a finalement offert son banc de touche à Fabio Grosso. Espérons, pour l’OL, que la direction ne regrette pas ce choix…