Arsenal : Mikel Arteta balance ses vérités sur le transfert de Ethan Nwaneri à l’OM !

Depuis plusieurs jours, le nom d’Ethan Nwaneri circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu offensif d’Arsenal, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération en Angleterre, est dans le viseur du club phocéen pour renforcer son entrejeu durant le mercato hivernal. À seulement 18 ans, le Londonien peine toutefois à se faire une place durable dans la rotation de Mikel Arteta. Malgré 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont seulement 4 titularisations et un but inscrit, Nwaneri manque de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Une situation qui n’a pas échappé à l’OM, séduit par son profil technique, sa maturité balle au pied et son énorme potentiel, validé aussi bien par Pablo Longoria que par Roberto De Zerbi.

Ces dernières heures, la rumeur a pris une tournure bien plus concrète. Comme nous vous le révélions en exclusivité hier, l’Olympique de Marseille et Arsenal ont trouvé un accord total ce mardi pour le prêt d’Ethan Nwaneri, sans option d’achat. Un choix assumé par les Gunners, qui souhaitent conserver la main sur l’avenir de leur joyau, tout en lui permettant de s’aguerrir au plus haut niveau. Le dossier a été bouclé rapidement, preuve de la volonté commune des deux clubs d’avancer vite. Le joueur est d’ailleurs attendu dès mercredi à Marseille afin de passer sa visite médicale et finaliser son arrivée. Une opération perçue comme un très joli coup pour l’OM, qui continue d’animer ce mercato hivernal avec ambition.

Arteta en dit plus

Après la rencontre de Ligue des Champions face à l’Inter mardi soir, Mikel Arteta a confirmé la tendance en livrant une déclaration forte au sujet de son jeune joueur. « Il ne joue probablement pas les minutes qu’il mérite. Nous avons un talent immense entre les mains et nous devons en prendre soin », a confié le manager espagnol, avant d’en dire plus sur la décision de le laisser partir. « Parfois, la meilleure chose pour un jeune joueur est d’aller chercher du temps de jeu ailleurs, dans un environnement exigeant. Cela fait partie de son développement. » Des propos clairs, traduisant la volonté d’Arsenal de protéger Nwaneri sur le long terme, tout en reconnaissant que son évolution passe par une expérience loin de l’Emirates Stadium.

Sauf retournement de situation, tout indique désormais que le transfert pourrait être officialisé ce mercredi. La visite médicale, suivie de la signature du prêt, devrait sceller l’arrivée d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille. Un renfort de choix pour Roberto De Zerbi, qui pourrait offrir au jeune Anglais un rôle important dans son système de jeu. Pour Arsenal, il s’agit d’un prêt stratégique, destiné à faire grandir l’un de ses plus grands espoirs. Pour l’OM, c’est une opportunité rare d’attirer un talent aussi prometteur, avec l’espoir qu’il s’impose rapidement sous le maillot olympien.